Pelotas testa câmeras corporais na Guarda Municipal e prevê compra de 20 equipamentos para patrulhamento

Entendimento da corporação é de que tecnologia servirá como proteção jurídica para os próprios agentes. Igor Islabão / Agência RBS

A Guarda Municipal de Pelotas deu início a um projeto-piloto para implementação de câmeras corporais no patrulhamento ostensivo. O teste experimental está sendo realizado com os agentes designados para a segurança da 32ª Fenadoce.

O objetivo do período de testes é avaliar a capacidade de armazenamento, a autonomia das baterias, a qualidade de gravação e a integração do sistema a softwares de gestão de dados antes que o município efetive a compra dos equipamentos. A meta da administração municipal é adquirir inicialmente 20 câmeras para equipar os servidores que atuam nas ruas.

Conforme o secretário municipal de Segurança Pública, Márcio Medeiros, a adoção da tecnologia funciona como uma garantia para a população e para a própria corporação.

— A câmera corporal serve como proteção jurídica para a atuação do próprio guarda. É uma defesa contra eventual denúncia caluniosa e como prova em inquérito policial ou processo judicial. O entendimento dos agentes tem sido muito positivo — destaca Medeiros.

Gravação não será ininterrupta

O modelo testado não envolve monitoramento ininterrupto. O acionamento do equipamento é feito de forma pontual durante abordagens, identificações e atendimentos de ocorrências.

Os valores das câmeras pesquisados pela prefeitura variam entre R$ 2,9 mil e R$ 4 mil por unidade. Além do custo dos dispositivos, a Secretaria de Segurança Pública mapeia o orçamento para a infraestrutura de suporte, que inclui softwares específicos de gestão de imagem e armazenamento seguro em nuvem ou servidores internos.