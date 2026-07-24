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Pelotas testa câmeras corporais na Guarda Municipal e prevê compra de 20 equipamentos para patrulhamento

Aparelhos estão em avaliação experimental durante a Fenadoce e devem ser adquiridos com recursos provenientes de multas aplicadas durante a pandemia

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Igor Islabão

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