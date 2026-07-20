Segurança

Rio Grande
Notícia

"Pela forma que o crime foi praticado, tudo indica que é um feminicídio", diz delegada que investiga morte de mulher no Cassino

Vítima de 26 anos foi encontrada na praia com vários golpes no rosto e na cabeça; Polícia Civil busca imagens e ouve pessoas próximas para esclarecer a motivação e identificar o autor

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS