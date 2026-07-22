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Pedido por WhatsApp e pagamento por Pix: como funcionava delivery de drogas desmantelado no Cassino

Investigação da Polícia Civil identificou que grupo fazia entregas com carros e motos e tinha "central de atendimento"

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Joanna Manhago

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