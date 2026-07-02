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"Os vídeos eram de tortura deliberada", diz delegado da PF sobre investigação que prendeu nove suspeitos no RS

Imagens de violência contra crianças, incluindo bebês, e animais eram compartilhadas pela internet; investigação começou após descoberta de vídeos em outro inquérito

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Gabriel Veríssimo

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