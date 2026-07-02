"Os vídeos eram de tortura deliberada", diz delegado da PF sobre investigação que prendeu nove suspeitos no RS

Prisões ocorreram nesta quinta-feira (2); também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Bagé e Candiota, na Região da Campanha, e em Canoas, na Região Metropolitana. Divulgação / Polícia Federal

A investigação que levou à prisão temporária de nove pessoas suspeitas de torturar crianças, incluindo bebês, e praticar maus-tratos contra animais no Rio Grande do Sul revelou uma dinâmica de violência que, segundo a Polícia Federal, não tinha motivação sexual. As imagens registravam atos deliberados de tortura, como asfixia e sufocamento, e eram compartilhadas pela internet.

As prisões ocorreram nesta quinta-feira (2) durante a Operação Contra Barbariem, que também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Bagé e Candiota, na Região da Campanha, e em Canoas, na Região Metropolitana.

Em entrevista a GZH, o delegado da Polícia Federal em Bagé, Ronaldo Reis, afirmou que os vídeos retratavam episódios extremos de violência.

— Os vídeos eram de tortura deliberada, asfixia, sufocamento, esse tipo de coisa. Não tinham cunho sexual — afirmou.

Segundo o delegado, as gravações eram produzidas para satisfazer os próprios investigados, mas sem caráter sexual.

Investigação começou após descoberta em outro inquérito

A apuração teve início de forma inesperada. Conforme a Polícia Federal, o material foi encontrado durante a análise do telefone celular de um investigado em outra operação, relacionada a uma temática diferente.

— A partir da análise dos elementos do celular encontramos esse tipo de material e iniciamos uma nova investigação. Foi um encontro fortuito de provas — explicou Reis.

As investigações apontam que a maior parte dos vídeos foi produzida entre abril e agosto de 2025, principalmente em Bagé.

Compartilhamento e venda

A Polícia Federal também apura a comercialização dos vídeos.

Segundo o delegado, o material circulava em aplicativos de mensagem e vídeos, incluindo Telegram e Bigo. A corporação ainda trabalha para dimensionar o alcance das imagens.

— A gente não tem ainda a dimensão disso, mas a princípio, como esses vídeos eram compartilhados em plataformas, eram inclusive vendidos, imaginamos que vamos identificar grupos grandes de pessoas que adquiriam esse tipo de material — afirmou.

Alguns suspeitos eram familiares das vítimas

A investigação também revelou que parte dos investigados possuía vínculo familiar com as vítimas e, em pelo menos um dos casos, o investigado é pai de uma das vítimas.

— Alguns eram familiares das crianças. Dos bebês teve um caso que um era pai, inclusive, de uma das crianças. Mas eram, sobretudo, familiares próximos de algumas das pessoas que participavam dos vídeos — detalha.

Ao todo, nove pessoas foram presas temporariamente por 30 dias. Conforme a Polícia Federal, sete mandados de prisão foram cumpridos em Bagé, um em Candiota e um em Canoas. Também foram executados 12 mandados de busca e apreensão.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tortura, agravada por envolver crianças e adolescentes, associação criminosa e maus-tratos a animais.

Próximos passos

Agora, a Polícia Federal busca identificar outras vítimas, possíveis participantes da produção dos vídeos e pessoas que adquiriram o material.

A corporação também pretende verificar se há grupos organizados, no Brasil ou no exterior, envolvidos na comercialização desse tipo de conteúdo.

— A investigação agora vai prosseguir visando identificar demais vítimas, eventuais outros participantes e as pessoas que adquiriam esse tipo de material — concluiu o delegado.



