Operação prende oito suspeitos de integrar esquema de tele-entrega de drogas no Cassino

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu oito pessoas na nesta quinta-feira (9) durante a segunda fase da Operação Meandro, que investiga um esquema de tráfico de drogas por tele-entrega no Balneário Cassino, em Rio Grande.

A ofensiva foi coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Rio Grande/Cassino e cumpriu sete mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça.

Segundo a investigação, sete suspeitos foram presos em cumprimento aos mandados judiciais. Um oitavo investigado foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma das buscas, após policiais encontrarem entorpecentes e outros materiais que indicavam a comercialização das substâncias.

As investigações começaram em janeiro deste ano, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Meandro. Conforme a Polícia Civil, as diligências permitiram identificar um grupo criminoso especializado na venda de drogas por meio de aplicativos de mensagens e telefone.

De acordo com os investigadores, os pedidos eram feitos de forma remota e as drogas eram entregues em diferentes pontos da cidade. Um dos diferenciais do esquema era o uso de fitas coloridas para identificar os entorpecentes, que serviam como uma espécie de marca do grupo e indicavam a qualidade da droga comercializada.

Durante uma das buscas, policiais encontraram entorpecentes e outros materiais que indicavam a comercialização das substâncias. Divulgação / Polícia Civil

As provas reunidas durante a investigação embasaram o pedido das medidas cautelares deferidas pela Justiça e cumpridas nesta quinta-feira.

Além da 3ª Delegacia de Polícia de Rio Grande, participaram da operação policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV), da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da 1ª e da 2ª Delegacias de Polícia de Rio Grande.

Segundo a Polícia Civil, a operação integra as ações de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que utilizam a modalidade de tele-entrega para ampliar a distribuição de entorpecentes no município.



