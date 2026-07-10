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Operação prende oito suspeitos de integrar esquema de tele-entrega de drogas no Cassino

Investigação da Polícia Civil aponta que grupo utilizava aplicativos de mensagens para receber pedidos e identificava os entorpecentes com fitas coloridas

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