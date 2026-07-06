Segurança

Crime ambiental
Notícia

Ofensiva contra furto de lenha apreende 180 toneladas de madeira e prende homem em Capão do Leão

Carga avaliada em R$ 200 mil foi recuperada durante a segunda fase da Operação Lenhadores

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Laura Cosme

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