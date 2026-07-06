Ofensiva contra furto de lenha apreende 180 toneladas de madeira e prende homem em Capão do Leão

Um homem de 54 anos, natural de Capão do Leão, foi preso em flagrante por receptação qualificada nesta segunda-feira (6), em Capão do Leão, durante a segunda fase da Operação Lenhadores.

Na ação, os policiais apreenderam 180 toneladas de madeira destinada à produção de lenha, furtada de uma área de reflorestamento no município. Segundo a Polícia Civil, somente a carga recuperada nesta fase está avaliada em cerca de R$ 200 mil.

A ação foi coordenada pela 9ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (9ª Decrab).

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Modus operandi

De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de atuar no furto sistemático e na receptação de madeira de reflorestamento, causando prejuízo superior a R$ 10 milhões à empresa vítima.

As investigações apontam que o esquema também provocava danos ambientais e colocava em risco o selo de exportação da empresa, necessário para atender às exigências do mercado internacional.

Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava incêndios para facilitar a retirada das árvores e realizava cortes irregulares de exemplares sadios. Além disso, as áreas de mata eram usadas para esconder gado e veículos furtados na zona rural.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Lenhadores foi deflagrada em 13 de maio deste ano e terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de outras 160 toneladas de madeira.

— Na primeira fase tivemos três presos, hoje tivemos mais um. Eles tinham antecedentes por posse irregular de arma de fogo e receptação — afirma a delegada Paula Vieira, titular da Decrab.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e empresas que possam estar envolvidas na receptação da madeira furtada.