Mulher morre após sofrer descarga elétrica em portão de casa em Pelotas

Uma mulher de 24 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Navegantes, em Pelotas. O caso aconteceu por volta das 3h, na Travessa Três.

A vítima foi identificada como Érica Moraes da Silva de Moura. Conforme o boletim de ocorrência, equipes da Brigada Militar foram acionadas para atender a ocorrência de óbito no local.

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Segundo os relatos registrados pela polícia, Érica foi até a garagem da residência para buscar o cachorro. Ao encostar no portão, sofreu uma descarga elétrica e pediu socorro.

O marido da vítima informou que ouviu os gritos, foi até a garagem e a encontrou caída no chão, ainda em contato com a corrente elétrica. Ele desligou o disjuntor geral da residência e retirou a mulher até o sofá, onde foram realizadas tentativas de reanimação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a médica responsável constatou o óbito.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, havia uma fiação elétrica desencapada junto ao portão da residência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O que será investigado