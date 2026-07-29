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Mulher morre após sofrer descarga elétrica em portão de casa em Pelotas

Vítima de 24 anos chegou a pedir socorro ao marido, mas não resistiu; Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente

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Gabriel Veríssimo

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