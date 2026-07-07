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Mulher morre após briga em bar em Pelotas; Polícia Civil investiga o caso

Vítima, de 44 anos, sofreu agressões durante confusão na noite de domingo e morreu após ser encaminhada ao hospital

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Joanna Manhago

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