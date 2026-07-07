Mulher morre após briga em bar em Pelotas; Polícia Civil investiga o caso

Uma mulher de 44 anos morreu após ser agredida durante uma briga em um bar no bairro Lindoia, na Zona Norte de Pelotas. A vítima foi identificada como Gilvanete Quintana da Cunha. O óbito foi confirmado na segunda-feira (6).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a confusão ocorreu por volta das 20h30min de domingo (5), após o jogo da Seleção Brasileira. Gilvanete teria se envolvido em uma discussão com outra mulher dentro do estabelecimento, situação que evoluiu para uma briga generalizada.

Durante a confusão, a vítima sofreu agressões e foi socorrida com lesões na cabeça, no tórax e no abdômen. Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado César Nogueira, responsável pela investigação, o caso é tratado, inicialmente, como lesão corporal seguida de morte.

Leia Mais Ofensiva contra furto de lenha apreende 180 toneladas de madeira e prende homem em Capão do Leão

Gilvanete estava acompanhada do namorado no momento da ocorrência. A partir desta terça-feira (7), a Polícia Civil começou a ouvir testemunhas, o companheiro da vítima e outras pessoas que estavam no local para esclarecer a dinâmica da briga e identificar os responsáveis pelas agressões.

— Hoje vamos iniciar a tomada de depoimentos e vamos ter maior entendimento sobre o caso. Com as testemunhas falando saberemos mais — afirmou o delegado.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e a investigação segue em andamento.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.