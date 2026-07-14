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Mulher é presa suspeita de atear fogo no companheiro em Santana do Livramento

Vítima sofreu queimaduras de terceiro grau e permanece internada; caso é investigado como tentativa de homicídio qualificado

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