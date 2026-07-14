Mulher é presa suspeita de atear fogo no companheiro em Santana do Livramento

No imóvel, foram apreendidas roupas queimadas da vítima, além da realização de levantamento fotográfico para documentar vestígios considerados relevantes. Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher foi presa em flagrante na segunda-feira (13), em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, suspeita de tentar matar o companheiro ao atear fogo no corpo dele durante a madrugada. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi socorrida e permanece internada com queimaduras de terceiro grau.

As primeiras diligências foram realizadas pela equipe de plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, que esteve no hospital para verificar as condições da vítima e colher as informações iniciais sobre a ocorrência.

Na sequência, a investigação passou a ser conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Conforme a apuração preliminar, a suspeita teria utilizado álcool para incendiar o companheiro.

Durante as diligências, policiais localizaram a mulher na residência do casal. No imóvel, foram apreendidas roupas queimadas da vítima, além da realização de levantamento fotográfico para documentar vestígios considerados relevantes para a investigação.

Com base nos elementos reunidos até o momento, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante da suspeita por tentativa de homicídio qualificado, pelo emprego de meio cruel e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do crime.



