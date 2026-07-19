Mulher de 26 anos é encontrada morta com sinais de violência na Praia do Cassino

Delegada revelou que não havia registros de ocorrências policiais envolvendo violência doméstica contra a vítima. Polícia Civil / Divulgação

O corpo de uma mulher de 26 anos foi encontrado na noite de sábado (18) na beira-mar da Praia do Cassino, em Rio Grande. A vítima, que não teve a identidade divulgada, apresentava sinais de violência e foi reconhecida pela família na manhã deste domingo (19).

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a delegada Alexandra Perez Sosa, a apuração foi instaurada, inicialmente, como feminicídio.

— A vítima recebeu golpes no rosto e na cabeça. Ela foi encontrada, ao que tudo indica, no próprio local onde o crime ocorreu. Até o momento, não há suspeitos identificados — afirma a delegada.

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Conforme Alexandra, não há registros de ocorrências policiais envolvendo violência doméstica contra a vítima e ela não possuía namorado ou companheiro.

— A vítima morava com a mãe e saiu de casa na noite de sábado, quando foi vista pela última vez. O reconhecimento do corpo pela família ocorreu na manhã deste domingo — acrescenta.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o autor e confirmar a motivação da morte.



