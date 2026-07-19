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Mulher de 26 anos é encontrada morta com sinais de violência na Praia do Cassino

Corpo foi localizado na noite de sábado (18), em Rio Grande, e caso é investigado inicialmente como feminicídio

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Laura Cosme

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