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MP investiga desvio de R$ 1,5 milhão na saúde e faz operação contra ex-secretária em Pinheiro Machado

Ministério Público aponta que investigada teria criado empresas em seu próprio nome para direcionar pagamentos destinados à compra de medicamentos; bens foram bloqueados

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Renan Santos

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Joanna Manhago

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