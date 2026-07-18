Segurança

Violência infantil
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Mãe suspeita de matar bebê de 1 ano e meio é presa em Pelotas; perícia aponta traumatismo craniano

Investigada alegou que o filho havia se engasgado com leite, mas polícia identificou sinais de agressão e ambiente insalubre

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Igor Islabão

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