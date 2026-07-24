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Madrasta é condenada a mais de 41 anos de prisão por matar enteado de um ano em Pelotas

Tribunal do Júri reconheceu que criança também foi vítima de tortura antes da morte, em abril de 2024

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Frederico Feijó

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