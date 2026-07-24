Madrasta é condenada a mais de 41 anos de prisão por matar enteado de um ano em Pelotas

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A madrasta de um menino de um ano e três meses foi condenada a 41 anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte da criança em Pelotas, no sul do Estado. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri da Comarca na quarta-feira (23), que também reconheceu a prática do crime de tortura contra a vítima.

Nataniele Rodrigues Delgado, de 24 anos, foi considerada culpada pelos crimes de homicídio qualificado e tortura qualificada. Os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de o crime ter sido cometido contra um menor de 14 anos.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o menino morreu em abril de 2024 em decorrência de um traumatismo cranioencefálico provocado por agressões físicas dentro da residência onde morava com a madrasta.

A investigação apontou que a criança sofreu diversos golpes na cabeça e em outras partes do corpo. Conforme a denúncia, as agressões incluíam tapas, mordidas, socos e chutes.

O Ministério Público também sustentou que, meses antes da morte, o menino havia sofrido uma fratura no fêmur da perna esquerda. Esse episódio embasou a acusação pelo crime de tortura, acolhida pelo Conselho de Sentença.

A sentença foi proferida pelo juiz Régis Adriano Vanzin, que presidiu o julgamento. A acusação foi conduzida pelo promotor de Justiça Frederico Carlos Lang, enquanto a defesa da ré ficou a cargo do advogado dativo Eduardo Coelho Albuquerque Barros.

Relembre o caso

O caso ocorreu em 22 de abril de 2024, quando um menino de um ano e três meses deu entrada no Pronto-Socorro de Pelotas com graves lesões na cabeça. A criança teve a morte cerebral constatada pela equipe médica.

Na época, Nataniele afirmou que o enteado havia caído durante o banho. No entanto, a hipótese de um acidente doméstico foi descartada durante a investigação. Conforme a denúncia do Ministério Público, a criança morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico provocado por agressões físicas.

O pai da criança não estava na casa no momento dos fatos e prestou depoimento durante a investigação. A mulher foi presa preventivamente ainda em abril de 2024 e permaneceu à disposição da Justiça até ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.



