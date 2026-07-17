Segurança

Operação Lama de Ouro
Notícia

Justiça converte em preventiva prisão de funcionários suspeitos de desviar fertilizantes em Rio Grande

Polícia Civil aponta risco à ordem pública e amplia investigação para identificar receptadores e outros envolvidos no esquema

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Laura Cosme

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