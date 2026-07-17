Justiça converte em preventiva prisão de funcionários suspeitos de desviar fertilizantes em Rio Grande

Além das prisões, uma terceira pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Divulgação / Polícia Civil

A Justiça converteu em preventiva as prisões em flagrante dos dois funcionários da Yara Fertilizantes detidos durante a Operação Lama de Ouro, que investiga um esquema de desvio de cargas com prejuízo estimado em até R$ 20 milhões. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (17), um dia após a ação da Polícia Civil em Rio Grande.

Segundo a delegada Paula Vieira Garcia, titular da 9ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (9ª Decrab), a manutenção dos investigados presos foi considerada necessária diante dos elementos reunidos até o momento.

— Ficou demonstrado o risco à ordem pública. Demonstrada a necessidade de se manter a segregação cautelar — afirma a delegada.

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos trabalhava na empresa havia 12 anos, enquanto o outro era funcionário há cerca de dois anos.

Agora, a investigação entra em uma nova fase. O foco é identificar receptadores e outros possíveis envolvidos no esquema.

Além dos dois funcionários presos, uma terceira pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos durante a operação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Como funcionava o esquema

De acordo com a investigação, os suspeitos retiravam fertilizante puro, avaliado em cerca de R$ 4 mil por tonelada, e o misturavam ao chamado barro de varredura, um resíduo industrial com valor aproximado de R$ 80 por tonelada. A mistura era então comercializada irregularmente como fertilizante.

As investigações começaram no início deste ano, após denúncias anônimas. A partir das informações recebidas, policiais passaram a monitorar a movimentação das cargas, identificar os destinos dos produtos e acompanhar a atuação dos suspeitos dentro da empresa.

Segundo a Polícia Civil, o grupo teria desviado entre R$ 13 milhões e R$ 15 milhões em fertilizantes. Considerando outros prejuízos identificados durante a apuração, o dano financeiro à empresa pode alcançar R$ 20 milhões.

Empresa diz colaborar com as investigações

Em nota, a Yara Brasil informou que acompanha a investigação e reforçou que atua como vítima no caso.

"Comunicado para imprensa - Ação Polícia Civil em Rio Grande

A Yara Brasil confirma a ação da Polícia Civil em sua unidade de Rio Grande (RS) envolvendo colaboradores da empresa nesta quinta-feira. A empresa, que é vítima dos ilícitos investigados, informa que está colaborando com a investigação e que, em razão do sigilo, não comentará detalhes de investigação em andamento."









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