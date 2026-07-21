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Polícia mantém sigilo e avança em investigação sobre morte de bebê em Pelotas

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ouve testemunhas e tem até 10 dias para concluir o inquérito policial; mãe da criança foi presa preventivamente

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Igor Islabão

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