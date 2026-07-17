Homem morre após ser atingido por carga de empilhadeira em Pelotas

Um homem de 34 anos morreu em um acidente de trabalho no fim da manhã desta sexta-feira (17) no depósito de uma loja de materiais de construção na Rua Epitácio Pessoa, bairro Fragata, em Pelotas, no sul do Estado. A vítima foi identificada como Franco Perleberg Knopp.

Segundo a ocorrência policial, registrada como acidente de trabalho seguido de morte, Franco estava sobre o reboque auxiliando a remoção de uma carga de telhas que deslizou de uma empilhadeira e acabou o atingindo.

O homem chegou a ser atendido pelo Samu, mas teve o óbito confirmado no local. O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção do corpo. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Pelotas.

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O velório ocorre nesta sexta-feira no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula. O sepultamento está marcado para as 9h de sábado (18), no Cemitério dos Folhas, no 3° Distrito de Pelotas.



