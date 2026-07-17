Segurança

Acidente de trabalho
Notícia

Homem morre após ser atingido por carga de empilhadeira em Pelotas

Vítima de 34 anos estava na carroceria de um caminhão quando foi atingida por telhas

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Gabriel Veríssimo

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