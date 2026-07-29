Segurança

Investigação
Notícia

Homem é preso por suspeita de violência física e sexual contra jovem em Canguçu

Investigação aponta que vítima, de 19 anos, sofreu ferimentos graves após retomar convivência com o suspeito, preso preventivamente

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS