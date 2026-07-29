Homem é preso por suspeita de violência física e sexual contra jovem em Canguçu

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente na terça-feira (28), em Canguçu, por suspeita de praticar violência física e sexual contra uma jovem de 19 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil no contexto de violência doméstica e familiar.
A prisão foi determinada pela Justiça após pedido do delegado Luciano Cabrera, responsável pela investigação. Segundo ele, a vítima já havia sido afastada do convívio com o investigado em novembro de 2025 e recebeu auxílio da rede de proteção.
— Eu já havia realizado uma ação para retirá-la da convivência com o agressor em novembro passado. Ela foi auxiliada pela rede de proteção na época — afirma Cabrera.
Em abril deste ano, conforme o delegado, a jovem informou que havia retomado o contato com o homem e pediu a suspensão das medidas protetivas. Após a retomada da convivência, as agressões teriam recomeçado.
— Ela disse que começou a conversar com ele e pediu a suspensão das medidas. Retomou a convivência e, logo depois, as agressões recomeçaram — relata.
Vítima precisará passar por cirurgia
Conforme a Polícia Civil, a vítima sofreu ferimentos graves, incluindo lesões na região genital, perda de dentes e um ferimento profundo no joelho. Ela recebeu alta hospitalar, mas precisará passar por uma cirurgia reconstrutiva.
— Ela ficou bastante lesionada e vai precisar de cirurgia reconstrutiva. Já recebeu alta e está sendo acompanhada pela rede de proteção — acrescenta o delegado.
O investigado foi interrogado após a prisão e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil não informou o teor do depoimento. O inquérito prossegue com diligências complementares e análise dos elementos já reunidos.
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