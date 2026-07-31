Homem é preso por descumprir medida protetiva contra ex-companheira em Rio Grande

Indivíduo já possuía antecedentes por outros crimes. Felipe Valduga / Grupo RBS

Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (31) por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, em Rio Grande. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova.

Segundo a delegada Alexandra Sosa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a medida protetiva estava em vigor desde 2 de fevereiro deste ano.

— Ele já tinha antecedentes por lesão corporal, ameaça e furto, esses eram os principais — afirma a delegada.

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Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

