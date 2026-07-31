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Homem é preso por descumprir medida protetiva contra ex-companheira em Rio Grande

Suspeito, de 30 anos, foi localizado no bairro Cidade Nova e encaminhado ao sistema prisional

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Laura Cosme

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