Homem é preso por descumprir medida protetiva contra ex-companheira em Rio Grande

Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (31) por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, em Rio Grande. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova.
Segundo a delegada Alexandra Sosa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a medida protetiva estava em vigor desde 2 de fevereiro deste ano.
— Ele já tinha antecedentes por lesão corporal, ameaça e furto, esses eram os principais — afirma a delegada.
Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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