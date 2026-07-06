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Homem é preso e armas são apreendidas durante investigação por tráfico de drogas em Rio Grande

Suspeito de 27 anos foi detido em flagrante por posse ilegal; ação cumpriu cinco mandados de busca em três bairros

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Joanna Manhago

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