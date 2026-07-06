Homem é preso e armas são apreendidas durante investigação por tráfico de drogas em Rio Grande

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos por posse ilegal de arma de fogo durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (6), em Rio Grande. A ação integra uma investigação sobre tráfico de drogas conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Cidade de Águeda, Cohab IV e Santa Rosa. Além da Draco, participaram da operação equipes da 1ª Delegacia de Polícia, da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A prisão ocorreu no bairro Cidade de Águeda. No local onde o suspeito foi detido, os policiais apreenderam dois revólveres — um calibre .32 e outro calibre .22 — além de munições compatíveis com as armas.

Segundo a Polícia Civil, o homem possui antecedentes por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, dano qualificado e roubo.

De acordo com o delegado Rafael Patella, responsável pela investigação, a operação integra o trabalho de combate ao tráfico de drogas no município. As apurações continuam para identificar outros envolvidos e reunir novas provas relacionadas ao caso.



