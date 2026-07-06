Homem é preso com pistola de uso restrito e drogas durante patrulhamento no bairro Rural

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (6) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no bairro Rural, em Rio Grande. A identidade do suspeito não foi divulgada.
A prisão foi realizada por policiais do 5º Batalhão de Polícia de Choque (5º BPChq) durante patrulhamento motorizado na região.
Segundo a Brigada Militar, os policiais avistaram o suspeito segurando uma arma de fogo. Ao perceber a aproximação da equipe, ele teria jogado o armamento no chão e tentado fugir, mas foi perseguido e detido.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma pistola Glock G17 equipada com seletor de rajadas, dispositivo que permite disparos automáticos, além de um revólver e 34 munições.
Também foram encontrados 28,4 gramas de cocaína, divididas em três porções, 9,8 gramas de skunk, uma balança de precisão, um telefone celular e R$ 311 em dinheiro.
Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Rio Grande.
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