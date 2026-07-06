Segurança

Rio Grande
Notícia

Homem é preso com pistola de uso restrito e drogas durante patrulhamento no bairro Rural

Suspeito de 31 anos tentou fugir ao perceber a aproximação da Brigada Militar; policiais apreenderam duas armas, cocaína, skunk e munições

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Laura Cosme

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