Homem é preso com arma na BR-293 e diz à PRF que ganhou pistola em aposta

Suspeito conduzia um Jeep Compass com placas de Alegrete quando foi parado. Divulgação / PRF

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (17) por porte ilegal de arma de fogo durante uma abordagem no km 195 da BR-293, em Bagé, na região da Campanha.

Segundo a PRF, o suspeito conduzia um Jeep Compass com placas de Alegrete quando foi parado durante fiscalização. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola Taurus calibre 6,35, carregada com seis munições, presa à cintura do motorista.

Conforme a corporação, o homem não possuía autorização para portar a arma. Ao ser questionado sobre a origem da pistola, teria afirmado que havia recebido recentemente como prêmio em uma aposta de jogo de azar.

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Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram dinheiro em reais e dólares, uma máquina de cartão, uma balança de precisão, além de dados, ossos e outros objetos utilizados em jogos de azar. Também foi apreendida uma chave micha, ferramenta utilizada para abrir fechaduras, portas e cadeados sem o uso da chave original.

Natural de São Lourenço do Sul, o homem, que não teve a identidade divulgada, possui antecedentes policiais por lesão corporal, ameaça e estelionato. Segundo a PRF, ele também havia sido preso pela corporação em Santa Catarina, em 2021, quando havia um mandado de prisão em aberto contra ele por roubo majorado.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Judiciária em Bagé, juntamente com a arma, as munições, o veículo, o dinheiro e os demais materiais apreendidos. O caso será investigado.



