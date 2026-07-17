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Homem é preso com arma na BR-293 e diz à PRF que ganhou pistola em aposta

Flagrante ocorreu no km 195 da rodovia; no veículo com placas de Alegrete, agentes também apreenderam dólares e objetos de jogos de azar

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