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Homem é condenado a mais de 26 anos de prisão por estuprar filha e sobrinha

Réu também foi julgado por produzir, armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantojuvenil

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Laura Cosme

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