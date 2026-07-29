Homem é condenado a 48 anos de prisão por matar ex-mulher em Pelotas

Após julgamento, Medeiros foi encaminhado para cumprir pena. Pierre Schlee / RBS TV

O Tribunal do Júri de Pelotas condenou, na tarde desta quarta-feira (29), Tiago Vieira Medeiros, a 48 anos e oito meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio da ex-mulher Laís Malaguez Meyer, 32. O crime ocorreu em 21 de abril de 2025, na Zona Norte do município, em frente ao local de trabalho da vítima. A decisão ainda fixou o pagamento de indenização por danos morais à família e decretou a perda do poder familiar do réu em relação às duas filhas que tinha com a vítima, de 10 e 15 anos. A defesa do réu antecipou que irá recorrer da decisão.

O Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação e reconheceu a prática de feminicídio com qualificadoras e causas de aumento de pena — entre elas o fato de o crime ter sido cometido contra mãe de criança e adolescente, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido atingida desarmada.

O juiz presidente do júri, Régis Adriano Vanzin, manteve a prisão preventiva do condenado e determinou o início imediato do cumprimento da pena.

Juiz presidente do júri, Régis Adriano Vanzin, determinou o início imediato do cumprimento da pena. Igor Islabão / Agencia RBS

O crime

Na data do crime, por volta do meio-dia, Medeiros foi até o local de trabalho de Laís, no bairro Liberdade, para conversar. Após uma primeira discussão, ele deixou o local, mas retornou minutos depois. Durante um novo desentendimento, disparou sete vezes contra a ex-companheira, atingindo-a no rosto e no braço.

Laís tentou se defender dos disparos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Laís deixou duas filhas, de 10 e de 15 anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Após o crime, Medeiros fugiu para Arroio Grande, a cerca de 100 quilômetros de Pelotas, onde foi preso horas depois. Em mensagens trocadas com a mãe no dia do feminicídio, ele admitiu o assassinato e recebeu orientação para se entregar à polícia.

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Acusação e defesa

Pela manhã, familiares se manifestaram em frente ao tribunal pedindo Justiça. Douglas Dutra / Agencia RBS

Durante o interrogatório, Medeiros — que possui paralisia parcial nas pernas em decorrência de um tiro sofrido durante um assalto e participou da sessão em uma cadeira de rodas — afirmou que andava armado para proteção pessoal, sem registro formal, e alegou que a vítima sabia disso. Ele negou que a motivação tenha sido ciúmes e argumentou que sofria agressões verbais da ex-mulher.

O promotor Jaimes dos Santos Gonçalves sustentou que o crime foi motivado por ciúmes e ocorreu em um contexto de violência doméstica, defendendo a condenação por feminicídio. Durante a sustentação, argumentou que a legislação protege mulheres vítimas de violência praticada no âmbito de relações afetivas.

— Qualquer mulher que sofra violência dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito doméstico, em uma relação de afeto, é, sim, protegida pela Lei Maria da Penha e pelo tipo penal de feminicídio, e não pelo crime de homicídio, cuja pena é menor — afirmou.

A acusação também destacou a presença de motivo torpe e pediu o reconhecimento das qualificadoras acolhidas pelos jurados. Os advogados Rafael Martinelli e Henry Lemos, que atuaram como assistentes de acusação em nome da família de Laís, reforçaram o impacto do crime, que deixou órfãs as duas filhas do casal.

A defesa de Medeiros, exercida pelas advogadas Aline Ornel e Francisca Legório, sustentou que o réu agiu sob forte emoção e pediu a desclassificação do crime para homicídio simples, o que reduziria a pena. A tese foi rejeitada pelos jurados.

Durante a sustentação, a advogada Aline Ornel afirmou: "O que a defesa busca aqui, senhores, é justiça. Justiça para Laís. Justiça para o caso. Sem excessos. Sem abusos. Que seja aplicada a lei com base nas peculiaridades."

Após a sentença, a defesa antecipou que "respeita a soberania do Júri, mas vai recorrer da decisão".



