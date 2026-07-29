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Homem é condenado a 48 anos de prisão por matar ex-mulher em Pelotas

Tiago Vieira Medeiros atirou sete vezes contra Laís Malaguez Meyer, em abril de 2025

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