Homem acusado de matar ex-mulher em frente ao trabalho vai a júri em Pelotas

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Tiago Vieira Medeiros é réu pelo feminicídio de Laís Malaguez Meyer, morta em abril de 2025

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Douglas Dutra

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