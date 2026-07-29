Homem acusado de matar ex-mulher em frente ao trabalho vai a júri em Pelotas

Laís deixou duas filhas, de 10 e de 15 anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

O acusado de matar Laís Malaguez Meyer, de 32 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri de Pelotas nesta quarta-feira (29), a partir das 9h30min. Tiago Vieira Medeiros, 33, é apontado como o responsável pela morte da ex-companheira, em frente ao trabalho dela, na tarde de 21 de abril de 2025, na Zona Norte da cidade. Ela deixou duas filhas, fruto do relacionamento com o réu.

O caso foi denunciado pelo Ministério Público como feminicídio circunstanciado pelo fato de a vítima ser mãe de criança e adolescente, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e porque a vítima foi atingida quando estava desarmada.

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Segundo a ocorrência registrada no dia do crime, Laís estava em frente da empresa em que trabalhava quando foi abordada por um veículo. Ela e o suspeito conversaram por cerca de oito minutos e o acusado disparou sete vezes contra o rosto da vítima. Em 2021, Laís havia denunciado o ex por ameaça, mas não havia medida protetiva em vigor.

O promotor de Justiça Jaimes dos Santos Gonçalves será responsável pela acusação. Segundo ele, foram ouvidas dez testemunhas apontadas pelo Ministério Público e pela assistência de acusação no curso do processo. Não há depoimentos previstos para esta terça-feira, e a expectativa é de que a decisão do júri seja anunciada no mesmo dia.

Em nota, a defesa de Tiago Vieira Medeiros sustentou a presunção de inocência e defendeu que o caso seja tratado com "responsabilidade, equilíbrio e humanidade".

Família espera por justiça

Elizangela espera que a morte da filha conscientize mulheres vítimas de violência. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A mãe de Laís, Elizangela Cavalheiro Malaguez, ficou responsável pelas duas netas, de 10 e 15 anos, e espera que o réu seja condenado à pena máxima.

— Nada vai trazer ela de volta, mas estamos tentando que isso não aconteça com outras pessoas. Só a família sabe a dor que é, a falta que faz. Ele estragou a vida dela, a minha e as das filhas. Ele tirou todas as chances dela e escolheu isso para a vida dele. Ela não escolheu morrer e as filhas não escolheram ficar sem mãe — disse.

Elizangela também quer que a morte da filha sirva para conscientizar as mulheres a saírem de relacionamentos violentos.

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— [As mulheres] não precisam morrer, elas podem tomar uma atitude antes, não esperar chegar nesse nível — completa.

Nota da defesa

A defesa do acusado, com o devido respeito à dor dos familiares da vítima e à relevância do debate proposto pela reportagem, reserva-se o direito de manifestar-se exclusivamente nos autos, por se tratar de processo ainda em curso, com diligências em andamento e sem julgamento definitivo.

É fundamental lembrar que o Estado Democrático de Direito assegura a toda e qualquer pessoa — independentemente da gravidade da imputação — o direito à presunção de inocência, ao contraditório e à plenitude de defesa, garantias constitucionais que não podem ser relativizadas mesmo diante de tragédias irreparáveis. A formação de narrativas unilaterais, antes do pronunciamento da Justiça, compromete não apenas o equilíbrio processual, mas também fomenta um clima social de pré-julgamento e linchamento simbólico, tão incompatível com os valores fundamentais que nos sustentam como sociedade.

A defesa também entende a importância de promover a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher. No entanto, alerta para o risco de que casos específicos — ainda sub judice — sejam instrumentalizados como elementos de mobilização social, sem que se tenha assegurado, de forma plena, a responsabilização com base em provas produzidas sob o crivo do Judiciário.

Reafirmamos, por fim, o compromisso ético com a legalidade, a justiça e a dignidade da pessoa humana, destacando a necessidade de que todos os envolvidos em situações de tamanha complexidade e dor sejam tratados com responsabilidade, equilíbrio e humanidade.

Pelotas, 28 de julho de 2026.

Aline Lourenço de Ornel

Advogada – OAB/RS 79.927

Francisca Cavalheiro Legório