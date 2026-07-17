Segurança

Pinheiro Machado
Notícia

Gaeco analisa provas bancárias e fiscais antes de ouvir ex-secretária investigada por suposto desvio de R$ 1,5 milhão

Ministério Público ainda não definiu a data do depoimento de Kauane Duarte Lopes

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Joanna Manhago

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