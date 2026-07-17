Gaeco analisa provas bancárias e fiscais antes de ouvir ex-secretária investigada por suposto desvio de R$ 1,5 milhão

Operação foi deflagrada na manhã de segunda-feira (13). Reprodução / RBS TV

A investigação sobre o suposto desvio de cerca de R$ 1,5 milhão dos cofres públicos de Pinheiro Machado segue concentrada na análise de documentos bancários e fiscais apreendidos durante a operação realizada na segunda-feira (13). A ex-secretária da Fazenda Kauane Duarte Lopes ainda não tem data definida para prestar depoimento ao Ministério Público.

Segundo o coordenador do 10º Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor Rogério Meirelles Caldas, a prioridade, neste momento, é aprofundar o exame das provas reunidas durante a operação.

— Estamos coletando as provas, especialmente as bancárias e fiscais. Com um panorama mais aprofundado, vamos ouvi-la — afirma.

Questionado sobre a análise de contas bancárias da investigada e a possibilidade de participação de outras pessoas no suposto esquema, o promotor preferiu não detalhar o andamento da apuração.

— Estamos avaliando tudo — resume.

Caldas também destacou que a operação teve como objetivo preservar provas e proteger o patrimônio público.

— A operação foi deflagrada para buscar preservar o patrimônio público e as provas — justifica.

Defesa aguarda definição sobre depoimento

O advogado Rafael Leite, que representa Kauane, afirma que já solicitou formalmente ao Ministério Público a realização do depoimento da ex-secretária.

Segundo ele, a defesa pretendia que a oitiva já tivesse ocorrido.

— A gente queria depor na quarta-feira passada, porém o promotor responsável estava de férias. Por isso, oficialmente solicitamos o depoimento dela na quinta-feira — comenta.

O defensor afirma que aguarda o retorno do Ministério Público para definição da data.

Na semana passada, Leite declarou que a cliente está arrependida e pretende colaborar com as investigações.

Questionado sobre quais fatos seriam admitidos pela investigada, o advogado afirmou que somente irá se manifestar após o depoimento.

Suspeita envolve recursos da saúde

Kauane é investigada por suspeita de criar empresas registradas em seu próprio nome com denominações semelhantes às de fornecedores da prefeitura, principalmente de empresas responsáveis pelo fornecimento de medicamentos.

De acordo com o Ministério Público, pagamentos que deveriam ser destinados aos fornecedores contratados pelo município teriam sido direcionados para contas controladas pela então secretária. Os supostos desvios teriam ocorrido entre o fim de 2023 e o início de 2026.

A apuração começou após a própria prefeitura comunicar suspeitas de irregularidades ao Ministério Público.

Segundo o prefeito Ronaldo Madruga, uma servidora identificou indícios de alterações em notas fiscais e CNPJs durante a conferência de pagamentos.

— A partir dos documentos encontrados, uma servidora fez a conferência e observou que as notas haviam sido manipuladas, com alteração de CNPJ para uma empresa criada pela ex-secretária — disse a GZH.

A administração municipal também informou ter identificado suspeitas de falsificação de assinaturas e encaminhou novos documentos ao Ministério Público.

Kauane deixou o cargo de secretária da Fazenda em março deste ano e, posteriormente, foi afastada da função de professora da rede municipal. A prefeitura também instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta da servidora.



