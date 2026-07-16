Segurança

Operação Lama de Ouro
Notícia

Funcionários são presos por suspeita de desviar fertilizantes de empresa em Rio Grande; prejuízo pode chegar a R$ 20 milhões

Polícia Civil investiga esquema que utilizava material de alto valor comercial misturado a resíduos industriais para revenda clandestina

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Laura Cosme

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