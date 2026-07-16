Funcionários são presos por suspeita de desviar fertilizantes de empresa em Rio Grande; prejuízo pode chegar a R$ 20 milhões

Dois funcionários da Yara Fertilizantes, instalada no Distrito Industrial de Rio Grande, foram presos nesta quinta-feira (16) durante a Operação Lama de Ouro, que investiga um esquema de desvio de cargas com prejuízo estimado em até R$ 20 milhões. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos aproveitavam o acesso à empresa para retirar fertilizantes e revendê-los de forma clandestina.

Além das prisões, uma terceira pessoa foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Os investigados poderão responder por furto qualificado e organização criminosa.

Após denúncias, policiais passaram a monitorar a movimentação das cargas, identificar os destinos dos produtos e acompanhar a atuação dos suspeitos. Divulgação / Polícia Civil

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Decrab) de Rio Grande.

Segundo a delegada Paula Vieira, responsável pela investigação, o grupo era formado por funcionários da própria empresa, que se aproveitavam da função para desviar fertilizantes de alto valor comercial.

— São os próprios funcionários desviando da empresa, prevalecendo-se da relação de confiança. Eles começaram furtando durante as madrugadas e, com o tempo, passaram a agir com mais frequência. O prejuízo foi tão grande que chamou a atenção da empresa e chegou ao conhecimento da Polícia Civil — afirma.

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Como funcionava o esquema

De acordo com a investigação, os suspeitos retiravam fertilizante puro, avaliado em cerca de R$ 4 mil por tonelada, e o misturavam ao chamado barro de varredura, um resíduo industrial com valor aproximado de R$ 80 por tonelada. A mistura era então comercializada irregularmente como fertilizante.

As investigações começaram no início deste ano, após denúncias anônimas. A partir das informações recebidas, policiais passaram a monitorar a movimentação das cargas, identificar os destinos dos produtos e acompanhar a atuação dos suspeitos dentro da empresa.

Segundo a Polícia Civil, o grupo teria desviado entre R$ 13 milhões e R$ 15 milhões em fertilizantes. Considerando outros prejuízos identificados durante a apuração, o dano financeiro à empresa pode alcançar R$ 20 milhões.

Um dos presos possui antecedentes por furto. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão do esquema.

Em nota, a empresa Yara Fertilizantes se manifestou afirmando que está contribuindo para as investigações.

Confira a nota da empresa na íntegra:

"Comunicado para imprensa - Ação Polícia Civil em Rio Grande