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Pinheiro Machado
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"Ela irá assumir tudo o que fez", diz advogado de ex-secretária investigada por desvio de R$ 1,5 milhão

Kauane Duarte Lopes deve prestar depoimento ao Ministério Público nos próximos dias; segundo a defesa, ela está arrependida e pretende colaborar com as apurações

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Renan Santos

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