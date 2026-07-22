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Dois homens são presos por suspeita de envolvimento em homicídio por espancamento em Rio Grande

Operação cumpriu mandados e prendeu suspeitos relacionados à morte de homem agredido e abandonado em via pública em maio

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Laura Cosme

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