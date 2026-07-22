Dois homens são presos por suspeita de envolvimento em homicídio por espancamento em Rio Grande

Presos são suspeitos de um crime ocorrido no mês de maio, em Rio Grande. Polícia Civil / Divulgação

Dois homens, de 44 e 23 anos, foram presos temporariamente, na manhã desta quarta-feira (22), durante uma operação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande que investiga um homicídio por espancamento ocorrido no mês de maio.

A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro Hidráulica.

Além dos dois presos, um terceiro investigado também teve a prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário. No entanto, ele já se encontrava recolhido ao sistema prisional em outra cidade do Estado, onde está preso por tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 7 de maio deste ano. Na ocasião, a vítima, um homem de 25 anos, foi violentamente agredida e abandonada em via pública.

Em razão da gravidade dos ferimentos, ele permaneceu hospitalizado e morreu dois dias depois, em 9 de maio. A identidade dele não foi informada.

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— O trabalho de investigação contou com depoimentos e reconhecimentos, um foi mandante e os outros foram os executores. Em sede policial eles ficaram em silêncio. A vítima era usuária de drogas e praticava furtos pela cidade. A investigação aponta que as agressões foram usadas como forma de punição à vítima — afirma a delegada regional Lígia Furlanetto.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime e apurar a participação de todos os envolvidos. Conforme a corporação, o objetivo é reunir todos os elementos necessários para responsabilizar os autores do caso.