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Dois dos presos em operação contra torturas de crianças são do Exército

Homens prestavam serviço militar obrigatório em Bagé e estão sob custódia da PF

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Douglas Dutra

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