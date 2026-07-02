Dois dos presos em operação contra torturas de crianças são do Exército

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira. Divulgação / Polícia Federal

Dos nove presos na Operação Contra Barbariem nesta quinta-feira (2), dois são militares do Exército Brasileiro. A informação não foi divulgada pela Polícia Federal, mas foi confirmada pela reportagem de GZH.

A operação deflagrada nesta quinta-feira prendeu sete suspeitos em Bagé e um em Candiota, na Região da Campanha, e um em Canoas, na Região Metropolitana. Os dois militares estão sob custódia na PF. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

Segundo a investigação da Polícia Federal, vídeos com cenas de violência extrema contra crianças, incluindo bebês, e de maus-tratos a animais eram compartilhados e vendidos pela internet. Segundo o delegado Ronaldo Reis, da Polícia Federal de Bagé, um dos bebês chegou a ser filmado sob tortura durante quatro horas.

Em nota, o Exército Brasileiro afirma que os dois presos prestavam serviço militar obrigatório e não se encontravam em atividade no momento dos fatos investigados. O Exército afirma que irá colaborar com as investigações.

Confira a nota do Exército

Que, na manhã desta quinta-feira (2/7), dois militares do Exército foram presos em Bagé/RS por determinação judicial, no âmbito de inquérito policial conduzido pela Polícia Federal;

Que os militares foram incorporados ao Exército Brasileiro por meio do Serviço Militar Obrigatório e não se encontravam em serviço no momento dos fatos, que teriam ocorrido em contexto estritamente particular, sem qualquer relação com atividades ou dependências militares ;

Que a Instituição reitera que prestará toda a colaboração necessária ao andamento das investigações e que, paralelamente ao processo judicial, as Organizações Militares às quais os envolvidos pertencem instaurarão procedimento interno próprio;

Que o Exército Brasileiro pauta sua atuação pelos princípios da legalidade, da disciplina e do respeito à dignidade da pessoa humana, não tolerando desvios de conduta que contrariem esses valores; e