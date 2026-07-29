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"Dá para acreditar na Justiça": mãe de vítima de feminicídio desabafa após condenação

Elisangela Cavalheiro Malaguez acompanhou o julgamento de Tiago Vieira Medeiros; Defesa informou que vai recorrer da decisão

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Igor Islabão

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