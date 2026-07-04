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Com sirenes de viaturas ligadas, delegado da Polícia Federal morto durante operação é sepultado em Bagé

Familiares, autoridades e representantes de diferentes forças de segurança acompanharam o enterro de Michel Brasil Saliba, morto após ser baleado durante operação em Passo Fundo

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Mariana Muza

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