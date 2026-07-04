Com sirenes de viaturas ligadas, delegado da Polícia Federal morto durante operação é sepultado em Bagé

O silêncio da manhã fria deste sábado (4), em Bagé, foi interrompido pelo som das sirenes de viaturas da Polícia Federal e de outras forças de segurança. O gesto marcou a última homenagem ao delegado Michel Brasil Saliba, de 39 anos, sepultado no Cemitério da Santa Casa de Caridade, um dia após morrer em decorrência dos disparos sofridos durante uma operação policial em Passo Fundo.

Familiares, amigos, colegas de profissão, autoridades e representantes de diferentes instituições da segurança pública acompanharam a cerimônia. O acionamento das sirenes no momento da despedida emocionou os presentes e encerrou as homenagens prestadas ao delegado.

Gesto marcou a última homenagem ao delegado Michel Brasil Saliba, de 39 anos, sepultado no Cemitério da Santa Casa de Caridade Mariana Muza / RBS TV

Saliba morreu na madrugada de sexta-feira (3), após permanecer internado em estado gravíssimo no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Ele havia sido baleado na manhã de quinta-feira (2), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Familiares, amigos, colegas de profissão, autoridades e representantes de diferentes instituições da segurança pública acompanharam a cerimônia. Mariana Muza / RBS TV

Relembre o caso

O delegado participava de uma operação da Polícia Federal que investigava um sistema financeiro paralelo utilizado para manter um esquema de contrabando de mercadorias provenientes de Miami, nos Estados Unidos.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um apartamento de Passo Fundo, foi atingido por três disparos efetuados pelo policial militar Daniel Machado Figueiró, preso em flagrante após a ação.

Outro agente da Polícia Federal também foi baleado, recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

Segundo a investigação, o alvo do mandado era a companheira do policial militar, investigada por participação no esquema criminoso.

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