Com média de oito casos por dia, estelionato tem aumento de 76,9% em Pelotas

Avanço de fraudes e golpes virtuais já equivale a mais de 60% das ocorrências do tipo contabilizadas ao longo de todo o ano de 2025 Igor Islabão / Grupo RBS

Com uma média de oito ocorrências registradas por dia, o crime de estelionato disparou em Pelotas nos primeiros seis meses de 2026 e se consolidou como o principal vetor de crescimento da criminalidade no município. Os dados constam no balanço do primeiro semestre divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Entre janeiro e junho deste ano, foram notificados 1.458 casos de estelionato na cidade, frente aos 824 registrados no mesmo período de 2025 — um salto de 76,9%. O avanço de fraudes e golpes virtuais representa um acréscimo absoluto de 634 casos em relação ao ano anterior e já equivale a mais de 60% de todas as ocorrências do tipo contabilizadas ao longo do ano de 2025 (2.242).

O avanço deste tipo de crime, em grande parte virtuais e aplicados via telefone/internet, acompanha uma tendência observada no Estado, onde 41.877 ocorrências foram registradas no primeiro semestre deste ano - e reflete a migração de ações criminosas para o ambiente digital, onde os golpistas exploram desde falsas vendas e clonagem de mensagens até fraudes bancárias.

Segundo o delegado regional da Polícia Civil, Márcio Steffens, esse tipo de crime tem crescido em todo o país.

— O crescimento dos estelionatos é uma tendência no Brasil, não só aqui em Pelotas. Muito especialmente os praticados virtualmente — afirma.

Furto de veículos cresce 64,7%

Além da disparada nos golpes, o balanço da SSP acende o alerta para o furto de veículos no município. No primeiro semestre, as ocorrências subiram 64,7%, saltando de 51 para 84 casos. O acumulado em apenas seis meses já é quase igual ao total registrado em todo o ano passado (87). Os roubos de veículos também subiram, passando de seis para 10 casos (66,7%).

No indicador de mortes violentas, Pelotas contabilizou nove vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) de janeiro a junho — soma que reúne homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O número representa uma alta de 50% na comparação com o primeiro semestre de 2025, quando haviam sido registradas seis mortes. A variação foi impulsionada pelo aumento de homicídios dolosos (de três para quatro) e pelo registro de um latrocínio no período.

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Em contrapartida, os roubos em geral (crimes patrimoniais com emprego de violência ou ameaça direta) apresentaram recuo na cidade. As ocorrências caíram de 301 para 271 registros no comparativo entre os seis primeiros meses deste ano e o mesmo período de 2025, o que representa uma queda de 10%.

— Há uma ação forte das delegacias distritais e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), além das medidas relacionadas às operações integradas das forças de segurança locais — explica Steffens.

Os dados da Segurança Pública apontam ainda redução nas ocorrências ligadas ao combate ao tráfico de drogas (-7,3%), posse de entorpecentes (-16,1%) e apreensões/delitos relacionados a armas e munições (-25%).



