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Com média de oito casos por dia, estelionato tem aumento de 76,9% em Pelotas

Levantamento com base nos dados da Segurança Pública mostra que cidade registrou 1.458 fraudes no primeiro semestre deste ano

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Igor Islabão

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