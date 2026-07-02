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Celular apreendido em investigação sobre fraude revelou vídeos que deram origem à operação da PF contra tortura de crianças

Aparelho de um dos presos foi recolhido durante investigação sobre desvios na prefeitura de Bagé; descoberta levou à prisão temporária de nove suspeitos

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Douglas Dutra

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