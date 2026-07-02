Celular apreendido em investigação sobre fraude revelou vídeos que deram origem à operação da PF contra tortura de crianças

Operação deflagrada nesta quinta-feira (2) cumpriu nove mandados de prisão temporária, com duração de 30 dias. Divulgação / Polícia Federal

A investigação que resultou na Operação Contra Barbariem, deflagrada nesta quinta-feira (2) pela Polícia Federal, teve origem na análise de um telefone celular apreendido durante outra apuração criminal, sem relação com os crimes investigados agora.

GZH apurou e confirmou com fontes com conhecimento da investigação que o aparelho pertencia a Tiago Ximendes de Oliveira, um dos nove presos temporariamente durante a operação desta quinta-feira. Ele foi candidato a vereador de Bagé pelo PL nas eleições de 2024, recebendo 701 votos e ficou como quarto suplente do partido.

O celular havia sido apreendido em agosto de 2025, durante a segunda fase da Operação Free Fuel, que investigou suspeitas de fraudes no abastecimento de veículos da prefeitura de Bagé entre 2023 e 2024. Na época, Tiago atuou como coordenador do Posto de Atendimento Médico, o PAM-I.

A investigação apurava um esquema de desvios de recursos destinados ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Bagé, que teriam gerado um prejuízo de R$ 624 mil. Segundo essa apuração, entre 2023 e 2024 teriam sido pagos, com cartões oficiais da prefeitura, abastecimentos de galões e de veículos particulares.

Não há, segundo a Polícia Federal, relação entre a investigação sobre os desvios de recursos públicos e os crimes apurados na Operação Contra Barbariem. A conexão entre os dois casos ocorreu exclusivamente porque os vídeos foram encontrados durante a perícia realizada no aparelho apreendido.

Durante a análise do celular, investigadores localizaram vídeos com cenas de violência extrema contra crianças, incluindo bebês, e de maus-tratos a animais. A descoberta levou à instauração de um novo inquérito policial, que culminou na Operação Contra Barbariem.

O delegado da Polícia Federal em Bagé, Ronaldo Reis, disse que a investigação começou a partir do que classificou como um "encontro fortuito de provas".

— A partir da análise dos elementos do celular encontramos esse tipo de material e iniciamos uma nova investigação. Foi um encontro fortuito de provas — afirmou.

Segundo o delegado, os vídeos registravam atos deliberados de tortura, sem qualquer conotação sexual.

— Os vídeos eram de tortura deliberada, asfixia, sufocamento, esse tipo de coisa. Não tinham cunho sexual — disse.

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A Operação Contra Barbariem cumpriu nove mandados de prisão temporária, com duração de 30 dias, e 12 mandados de busca e apreensão em Bagé e Candiota, na Região da Campanha, e em Canoas, na Região Metropolitana.

As investigações apontam que a maior parte dos vídeos foi produzida entre abril e agosto de 2025, principalmente em Bagé, e que o material era compartilhado e comercializado pela internet.

PF busca identificar compradores e novas vítimas

Segundo o delegado Ronaldo Reis, a investigação agora entra em uma nova etapa, voltada à identificação de outras vítimas, possíveis participantes da produção dos vídeos e das pessoas que adquiriram esse tipo de conteúdo.

A Polícia Federal também tenta dimensionar o alcance da rede de compartilhamento.

Conforme o delegado, os vídeos circulavam em plataformas como Telegram e Bigo e eram vendidos a usuários interessados nesse tipo de material.

— A investigação agora vai prosseguir visando identificar demais vítimas, eventuais outros participantes e as pessoas que adquiriam esse tipo de material. A partir disso, poderemos verificar se existem outros grupos organizados no Brasil ou até no exterior envolvidos com esse tipo de crime — afirmou.

De acordo com a investigação, parte dos suspeitos possuía vínculo familiar com as vítimas. Em pelo menos um dos casos, o investigado é pai de uma das crianças submetidas às agressões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tortura qualificada por envolver crianças e adolescentes, associação criminosa e maus-tratos a animais.

Defesa diz que ainda analisa o caso

Procurado por GZH, o advogado Roberto Valerio Ximendes Junior, que representa Tiago Ximendes de Oliveira, informou que acompanhou a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, quando foi mantida a prisão temporária do investigado.

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Segundo a defesa, o acesso aos autos ocorreu recentemente e o procedimento reúne um expressivo volume de documentos, depoimentos, vídeos, áudios e demais elementos, o que ainda impede qualquer manifestação sobre o mérito das acusações.

Em nota encaminhada à reportagem, o advogado afirmou que optou por não comentar o conteúdo da investigação neste momento "em respeito à necessidade de análise integral dos autos" e para evitar qualquer interferência no andamento das apurações.

A defesa também sustenta que Tiago tem colaborado com as autoridades desde o início da investigação.

Confira a nota da defesa na íntegra

"A defesa de Tiago de Oliveira, um dos investigados que teve a prisão temporária decretada no âmbito da Operação Barbariem, deflagrada pela Polícia Federal, informa que acompanhou a audiência de custódia realizada nesta data, oportunidade em que foi mantida a medida cautelar.

Esclarece que teve acesso aos autos da investigação há pouco tempo e que, neste momento, está realizando criteriosa análise do procedimento, o qual reúne expressivo volume de documentos, depoimentos, mídias, vídeos, áudios e demais elementos probatórios. Em razão da complexidade da investigação e da necessidade de exame técnico de todo o material, não é possível, neste momento, emitir qualquer manifestação responsável acerca do mérito das imputações.

Diante desse cenário, a defesa opta, por ora, por não se pronunciar sobre o conteúdo da investigação, tanto em respeito à necessidade de análise integral dos autos quanto para evitar qualquer manifestação que possa interferir no regular desenvolvimento das investigações ou comprometer a adequada apuração dos fatos.

A defesa ressalta, contudo, que Tiago tem colaborado com as autoridades desde o início da investigação, colocando-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, sempre no exercício de seus direitos e observadas as garantias constitucionais.

Confia-se que, ao longo da persecução penal, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos os fatos serão integralmente esclarecidos, permitindo que a verdade seja apurada de forma objetiva e imparcial.