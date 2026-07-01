Após cobranças, quartel dos Bombeiros do Cassino passa a funcionar 24 horas

Corporação afirma que medida depende da manutenção do contingente disponível. Joanna Manhago/Grupo RBS

Após dias de cobranças da comunidade e uma sequência de ocorrências, incluindo incêndios registrados no Cassino, o quartel do Corpo de Bombeiros Militar do balneário passou a operar em regime de 24 horas a partir desta quarta-feira (1º), em Rio Grande.

A reportagem de GZH Zona Sul esteve no quartel e confirmou o início da operação permanente. Até as 10h20, a guarnição já havia atendido uma ocorrência de apoio.

Com a mudança, a unidade passa a contar com uma guarnição mínima de três bombeiros militares, efetivo considerado suficiente para o atendimento das ocorrências.

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Até então, o quartel funcionava de forma limitada. Em diversos dias, apenas um militar permanecia na unidade, acompanhado de um caminhão de combate a incêndio, sem condições de atuar sozinho em ocorrências de maior complexidade.

A ampliação do atendimento ocorre dias após GZH mostrar que a falta de efetivo impedia o funcionamento permanente da unidade.

Reforço ocorreu por remanejamento interno

Segundo o Corpo de Bombeiros, a implantação do atendimento ininterrupto não foi possível graças à chegada de novos militares, mas sim por meio de uma reorganização interna do efetivo disponível em Rio Grande.

Na prática, bombeiros foram remanejados entre unidades do município para garantir uma equipe fixa no Cassino.

Apesar do avanço, a corporação admite que o modelo ainda é sensível à disponibilidade de pessoal.

Caso ocorram afastamentos simultâneos por motivos de saúde, férias ou outras licenças, o funcionamento permanente poderá ser afetado, já que o efetivo segue abaixo do considerado ideal.

Déficit de efetivo permanece

Atualmente, cerca de 30 bombeiros militares estão vinculados ao batalhão de Rio Grande. No entanto, parte deles exerce funções administrativas ou está afastada das atividades operacionais, reduzindo o número de profissionais disponíveis para o atendimento diário.

A expectativa da corporação é reforçar o quadro nos próximos meses com a formação de novos bombeiros militares no Estado. Ainda não há confirmação, porém, sobre quantos desses profissionais serão destinados à unidade de Rio Grande.

Com o início da operação 24 horas, moradores e visitantes do Balneário Cassino passam a contar com atendimento permanente do Corpo de Bombeiros pela primeira vez desde que a falta de efetivo passou a comprometer o funcionamento da unidade.



