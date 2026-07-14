Acusado de matar ex-companheiro queimado no Cassino é condenado a 24 anos de prisão 

Condenação ocorreu na noite desta segunda-feira. Thaina Martins / Grupo RBS

O Tribunal do Júri de Rio Grande condenou, na noite desta segunda-feira (13), Gabriel Lima Corrêa, de 28 anos, a 24 anos de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado de Marcelo da Silveira Machado. O crime ocorreu em janeiro de 2025, no Balneário Cassino.

O Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público e reconheceu a autoria do crime. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.

O julgamento começou na manhã de segunda, no Fórum de Rio Grande, e se estendeu ao longo do dia. Durante a sessão, foram ouvidas seis testemunhas, entre acusação e defesa. Na sequência, o réu foi interrogado antes dos debates entre as partes e da decisão dos jurados.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Gabriel jogou álcool sobre Marcelo enquanto ele trocava um botijão de gás em um apartamento localizado na Rua Bagé, no Cassino, e, em seguida, ateou fogo à vítima.

Marcelo, que era policial civil e atuava em São Gabriel, sofreu queimaduras graves, permaneceu internado por oito dias e morreu em 28 de janeiro de 2025 em decorrência das lesões.

Durante o julgamento, o MP sustentou que as provas produzidas ao longo da investigação demonstravam a autoria e a materialidade do crime, e pediu a condenação do acusado.

A defesa, por sua vez, contestou a versão apresentada pela acusação e sustentou que a dinâmica dos fatos seria esclarecida durante o julgamento, defendendo que os jurados analisassem o conjunto das provas antes da decisão.

Ao final da sessão, os jurados reconheceram a prática de homicídio duplamente qualificado e condenaram Gabriel Lima Corrêa.

A reportagem procurou a defesa de Gabriel Lima Corrêa para comentar a condenação. Em nota, a defesa afirma que a decisão ainda caberá recurso. (Leia a nota na íntegra ao final da matéria).

Relembre o caso

O crime ocorreu em 20 de janeiro de 2025, em um apartamento no Balneário Cassino.

Na ocasião, um incêndio foi registrado no imóvel e os dois homens ficaram feridos. Durante o atendimento médico, Marcelo relatou a profissionais de saúde que havia sido atacado pelo companheiro enquanto trocava um botijão de gás.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Gabriel teria jogado álcool sobre a vítima e ateado fogo. Conforme a denúncia do Ministério Público, a motivação do crime seria a inconformidade do acusado com o término do relacionamento.

Gabriel foi preso em flagrante e denunciado por homicídio duplamente qualificado.

Comoção da família

Após o resultado, o irmão da vítima, Paulo Pizzarro, afirmou que a condenação traz um sentimento de alívio para a família, especialmente para a mãe de Marcelo.

— A gente sabe que 24 anos, para quem fica vivo, pode parecer pouco. Mas, para a minha mãe, de 80 anos, fica a sensação de que ela conseguiu ver a pessoa que matou o filho dela ser condenada. Isso já traz um pouco de paz para ela — comenta.

O que diz a defesa

"NOTA À IMPRENSA O Escritório Walteman & Hentsch Advogados, na qualidade de patrono de Gabriel Lima Corrêa, manifesta respeito à decisão proferida pelo Conselho de Sentença no julgamento realizado perante o Tribunal do Júri. Entretanto, a defesa identificou relevantes indícios de nulidades processuais ocorridas durante a sessão plenária, aptas a comprometer a regularidade do julgamento. Tais questões serão oportunamente submetidas ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de recurso de apelação, na forma da legislação processual penal. A defesa reafirma sua confiança no Poder Judiciário e informa que, em respeito à estratégia processual e à ética profissional, não fará outras manifestações sobre o mérito do processo neste momento. Rio Grande, 14 de julho de 2026 WALTEMAN & HENTSCH ADVOGADOS RÓGER WALTEMAN - OAB/RS: 133.708 VINÍCIUS HENTSCH - OAB/RS 132.534 JEFERSON MOURA - OAB/RS 114.988"