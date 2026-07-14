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Acusado de matar ex-companheiro queimado no Cassino é condenado a 24 anos de prisão 

Conselho de Sentença reconheceu a autoria do crime e determinou o cumprimento da pena em regime fechado

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Laura Cosme

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