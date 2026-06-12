Três homens são presos por caçar capivara em Pelotas

O animal foi recolhido e enviado ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre da Universidade Federal de Pelotas. Divulgação / Patram

Três homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira (11) por caçar uma capivara em Pelotas. Os suspeitos foram flagrados às margens do Arroio Pelotas, embaixo da ponte de acesso à Praia do Laranjal, após o recebimento de uma denúncia anônima.

Ao chegarem ao local, a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) encontrou um dos suspeitos com o animal já abatido e esviscerado nas mãos. Segundo a BM, ao notar a aproximação da equipe, o homem tentou se livrar do corpo da capivara jogando-o na água.

Como o abate de animais silvestres sem autorização é crime ambiental, os três envolvidos receberam voz de prisão no local. Eles foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de rotina e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o caso foi registrado.

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A capivara foi recolhida e enviada ao Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre (Nurfs) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que ficará responsável pela identificação oficial da espécie e pela emissão do laudo técnico.



