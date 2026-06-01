Suspeito por homicídio no interior de Canguçu deve se apresentar à polícia, diz delegado

Segundo a Brigada Militar, há indícios de que o crime tenha ocorrido após uma troca de tiros entre dois homens. Divulgação / Polícia Civil

O homem apontado como suspeito de matar um homem de 60 anos a tiros na localidade de Faxinal, no 3º distrito de Canguçu, deve se apresentar à Polícia Civil nesta segunda-feira (1º). A informação foi confirmada pelo delegado Luciano Cabrera, responsável pela investigação.

O homicídio ocorreu na tarde de domingo (31). A vítima foi atingida por ao menos três disparos e morreu no local.

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Segundo a Brigada Militar, há indícios de que o crime tenha ocorrido após uma troca de tiros entre dois homens. Após o caso, o suspeito deixou o local e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Conforme a Polícia Civil, ele informou que irá comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

As primeiras informações apuradas apontam que o crime pode ter sido motivado por uma disputa envolvendo propriedades rurais. Conforme o delegado, vítima e suspeito já teriam desavenças anteriores relacionadas a limites de terras.

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— Tudo indica que foi isso mesmo que aconteceu: uma briga por terrenos. Durante a semana aprofundaremos a investigação visando a confirmação dessa tese. Ainda não colhemos depoimentos para sustentar, formalmente, essa versão — afirmou Cabrera.

Uma arma de fogo, encontrada nas proximidades, será submetida a exames periciais para verificar se foi usada no homicídio.

Nos próximos dias, a Polícia Civil deve ouvir testemunhas e familiares para esclarecer a dinâmica do caso e confirmar a motivação do crime.



