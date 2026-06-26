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Suspeito de exigir R$ 7 mil para não divulgar fotos íntimas de adolescente é preso

Homem investigado por extorsão foi localizado em São Leopoldo após denúncia feita pela mãe da vítima

Douglas Dutra

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