Suspeito de exigir R$ 7 mil para não divulgar fotos íntimas de adolescente é preso

Um homem de 25 anos foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (26), em São Leopoldo, na Região Metropolitana, suspeito de extorquir um adolescente de 16 anos, morador de Pelotas.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, com apoio da equipe de investigação da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo.

Leia Mais Homem morre atropelado na BR-392, em Rio Grande

Segundo a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento da corporação após a mãe do adolescente registrar ocorrência.

Conforme a investigação, o jovem teria enviado fotos íntimas para uma pessoa que, posteriormente, passou a exigir R$ 7 mil para não divulgar as imagens aos familiares da vítima e nas redes sociais.

Durante as diligências, os policiais identificaram que o suspeito residia em São Leopoldo e possuía antecedentes criminais.

Além da prisão preventiva, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que passarão por perícia e poderão auxiliar no andamento das investigações.