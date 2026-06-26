Sete aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas em Jaguarão

A Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar resgatou sete aves silvestres mantidas em cativeiro de forma irregular em Jaguarão, no sul do Estado. A ação foi realizada na quinta-feira (25), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema-RS).
A fiscalização ocorreu em uma residência no bairro Bela Vista, onde os agentes encontraram quatro cardeais, um azulão e dois trinca-ferros.
Segundo a Patram, todas as aves estavam sem a anilha de identificação obrigatória, o que caracteriza irregularidade na manutenção dos animais em cativeiro. Diante da situação, foi lavrado um auto de infração por crime ambiental, e os animais foram recolhidos para receber a destinação adequada.
Animais passarão por avaliação veterinária
De acordo com o sargento Marcelo Edon, da Patram, as aves serão submetidas a uma avaliação veterinária para verificar se apresentam condições de retornar ao habitat natural.
— É feita uma análise veterinária para verificar se o animal tem condições de ser solto na natureza ou não. Caso não, eles passam por um centro de triagem, onde é feito um processo de adaptação para depois serem soltos — explica.
Se, mesmo após esse período de reabilitação, os animais não apresentarem condições de sobreviver em vida livre, eles serão encaminhados para instituições habilitadas, onde permanecerão sob cuidados permanentes.
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