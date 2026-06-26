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Sete aves silvestres mantidas em cativeiro são resgatadas em Jaguarão

Operação da Patram, com apoio do Ibama e da Sema-RS, encontrou cardeais, azulão e trinca-ferros sem identificação obrigatória

Gabriel Veríssimo

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