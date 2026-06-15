Segurança

Operação Convergência
Notícia

Rede de pesca de 500 metros é apreendida em área protegida da Lagoa dos Patos

Equipamento irregular foi apreendido durante fiscalização no Estuário da Lagoa dos Patos; dezenas de peixes estavam presos à malha

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