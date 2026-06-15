Rede de pesca de 500 metros é apreendida em área protegida da Lagoa dos Patos

Cerca de 40 bagres-brancos foram encontrados presos à malha. Divulgação / Patram / Brigada Militar

Uma rede de pesca irregular com aproximadamente 500 metros de extensão foi apreendida no Canal do Porto de Rio Grande, durante uma fiscalização realizada no fim de semana, no Estuário da Lagoa dos Patos.

O equipamento estava sinalizado apenas por uma boia e não possuía a identificação obrigatória do responsável ou da embarcação utilizada, conforme exigem as normas da atividade pesqueira.

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Durante o recolhimento da rede, os agentes encontraram cerca de 40 exemplares de bagre-branco presos à malha. Os peixes que ainda apresentavam condições de sobrevivência foram devolvidos ao ambiente natural.

Segundo a fiscalização, a rede também estava instalada em uma área onde a pesca de emalhe é restrita, medida adotada para proteger espécies aquáticas e preservar os recursos pesqueiros da região.

Nenhum responsável pelo equipamento foi localizado durante a operação.

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Convergência – 3ª Edição: Protetor de Biomas, realizada pela Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar. O material foi recolhido e a ocorrência encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.



