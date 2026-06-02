Receita Federal apreende 420 quilos de agrotóxicos ilegais na BR-116, em Capão do Leão

Herbicidas, fungicidas e inseticidas sem registro no Brasil foram encontrados durante fiscalização realizada na BR-116. Divulgação/Receita Federal

Uma operação da Receita Federal apreendeu 420 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira na tarde de segunda-feira (1º), na BR-116, em Capão do Leão. Dois irmãos foram detidos suspeitos de participar do transporte da carga.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao contrabando realizada por equipes da Delegacia da Receita Federal em Pelotas. Segundo o órgão, dois veículos que trafegavam de forma coordenada foram interceptados na rodovia. Ambos possuíam placas de Joinville, em Santa Catarina.

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Em uma caminhonete Nissan Frontier, os servidores encontraram dezenas de sacos de herbicidas, fungicidas e inseticidas sem registro nos órgãos federais brasileiros. Conforme a Receita Federal, os produtos foram introduzidos ilegalmente no país.

Veículo atuava como batedor

Além da caminhonete, os agentes abordaram um Honda Civic que seguia à frente do veículo de carga.

De acordo com a investigação, o automóvel atuava como batedor, monitorando a rodovia e alertando sobre a presença de fiscalizações e barreiras policiais. O motorista do carro é irmão do condutor da caminhonete.

Os dois suspeitos, os veículos e a carga foram encaminhados à Polícia Federal, que dará sequência aos procedimentos legais.

Segundo a Receita Federal, os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e crime ambiental. Os veículos e os agrotóxicos apreendidos deverão ser incorporados ao patrimônio da União.



