Segurança

Combate ao contrabando
Notícia

Receita Federal apreende 420 quilos de agrotóxicos ilegais na BR-116, em Capão do Leão

Carga de origem estrangeira era transportada em caminhonete; dois irmãos foram detidos durante a fiscalização

Joanna Manhago

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