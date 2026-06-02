Receita Federal apreende 420 quilos de agrotóxicos ilegais na BR-116, em Capão do Leão

Uma operação da Receita Federal apreendeu 420 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira na tarde de segunda-feira (1º), na BR-116, em Capão do Leão. Dois irmãos foram detidos suspeitos de participar do transporte da carga.
A ação ocorreu durante uma fiscalização de combate ao contrabando realizada por equipes da Delegacia da Receita Federal em Pelotas. Segundo o órgão, dois veículos que trafegavam de forma coordenada foram interceptados na rodovia. Ambos possuíam placas de Joinville, em Santa Catarina.
Em uma caminhonete Nissan Frontier, os servidores encontraram dezenas de sacos de herbicidas, fungicidas e inseticidas sem registro nos órgãos federais brasileiros. Conforme a Receita Federal, os produtos foram introduzidos ilegalmente no país.
Veículo atuava como batedor
Além da caminhonete, os agentes abordaram um Honda Civic que seguia à frente do veículo de carga.
De acordo com a investigação, o automóvel atuava como batedor, monitorando a rodovia e alertando sobre a presença de fiscalizações e barreiras policiais. O motorista do carro é irmão do condutor da caminhonete.
Os dois suspeitos, os veículos e a carga foram encaminhados à Polícia Federal, que dará sequência aos procedimentos legais.
Segundo a Receita Federal, os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e crime ambiental. Os veículos e os agrotóxicos apreendidos deverão ser incorporados ao patrimônio da União.
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