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“Recebeu voz de abordagem e tentou sacar a arma”, diz delegada sobre assalto que terminou com morte em Pelotas

Caso ocorreu na Avenida Dom Joaquim, no domingo (21); suspeito morto tinha antecedentes criminais e segundo envolvido segue foragido

Gabriel Veríssimo

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