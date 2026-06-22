“Recebeu voz de abordagem e tentou sacar a arma”, diz delegada sobre assalto que terminou com morte em Pelotas

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas investiga a morte de um homem de 31 anos durante uma tentativa de assalto a uma farmácia na Avenida Dom Joaquim, no último domingo (21).
Segundo a delegada titular da DHPP, Walquiria Meder, o policial militar que reagiu à ação criminosa estava à paisana e também será ouvido no inquérito.
O caso ocorreu quando dois homens tentaram roubar uma farmácia. Um policial militar, que chegava ao local no momento da ação, interveio e deu ordem de abordagem a um dos suspeitos.
— Recebeu voz de abordagem e tentou sacar a arma, sendo atingido por dois tiros disparados pelo policial. A arma foi apreendida e ele veio a óbito no local — afirmou a delegada.
De acordo com a Polícia Civil, o homem morto tinha antecedentes por homicídio, roubo, violência doméstica e porte ilegal de arma.
A investigação sobre o assalto ficará a cargo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas. O caso também deve apurar a conduta do policial militar, que alegou ter agido em legítima defesa.
Segundo o delegado Rafael Lopes, os policiais seguem em busca do segundo envolvido na ação criminosa.
Os suspeitos chegaram a roubar cerca de R$ 670 e alguns produtos do estabelecimento antes de a tentativa de assalto ser frustrada.
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