“Recebeu voz de abordagem e tentou sacar a arma”, diz delegada sobre assalto que terminou com morte em Pelotas

Investigação do assalto está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas investiga a morte de um homem de 31 anos durante uma tentativa de assalto a uma farmácia na Avenida Dom Joaquim, no último domingo (21).

Segundo a delegada titular da DHPP, Walquiria Meder, o policial militar que reagiu à ação criminosa estava à paisana e também será ouvido no inquérito.

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O caso ocorreu quando dois homens tentaram roubar uma farmácia. Um policial militar, que chegava ao local no momento da ação, interveio e deu ordem de abordagem a um dos suspeitos.

— Recebeu voz de abordagem e tentou sacar a arma, sendo atingido por dois tiros disparados pelo policial. A arma foi apreendida e ele veio a óbito no local — afirmou a delegada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem morto tinha antecedentes por homicídio, roubo, violência doméstica e porte ilegal de arma.

A investigação sobre o assalto ficará a cargo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Pelotas. O caso também deve apurar a conduta do policial militar, que alegou ter agido em legítima defesa.

Segundo o delegado Rafael Lopes, os policiais seguem em busca do segundo envolvido na ação criminosa.

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Os suspeitos chegaram a roubar cerca de R$ 670 e alguns produtos do estabelecimento antes de a tentativa de assalto ser frustrada.

