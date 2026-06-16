Polícia prende suspeito de matar homem a facadas em Pelotas

Indivíduo de 19 anos foi localizado nesta segunda-feira (15). Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 19 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Navegantes, suspeito de participação em um homicídio ocorrido no início deste mês, em Pelotas. A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.

No crime, um homem de 37 anos foi morto com golpes de faca e facão no dia 2 de junho, na região da Balsa. Conforme a Polícia Civil, o caso ocorreu quando a vítima passava por uma rua onde estavam os dois suspeitos. A motivação, segundo a investigação, estaria relacionada a ciúmes.

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De acordo com a delegada Walquíria Meder, responsável pelo caso, as diligências começaram logo após o homicídio e permitiram a identificação de dois envolvidos.

— Sempre que acontece um homicídio, a equipe começa a trabalhar imediatamente. Já foram para rua atrás de imagens, testemunhas. A gente já tinha há alguns dias a identificação dos dois autores [...] e representamos pela prisão preventiva, definida pelo Judiciário — afirma.

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Segundo a delegada, os investigadores tentavam localizar ambos os suspeitos, mas decidiram cumprir primeiro a prisão daquele cujo paradeiro já era conhecido.

— Nós estávamos ainda tentando localizar o segundo, mas como não tivemos êxito, achamos por bem efetuar a prisão desse que a gente já sabia, mais ou menos, onde ele se encontrava — diz.

O suspeito foi localizado em Pelotas, na casa da namorada. O segundo investigado, que também teve a prisão preventiva decretada, continua sendo procurado.

Conforme Walquíria, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário em breve.

— A gente segue em investigação e atrás de informações que possam trazer o paradeiro do segundo autor do crime — conclui.



