Polícia Federal deflagra operação contra o contrabando de agrotóxicos proibidos no Brasil

Mandados foram cumpridos no Rio Grande do Sul e no Paraná. Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada na entrada e comercialização de agrotóxicos proibidos no Brasil.

A chamada Operação Solo Puro cumpriu oito mandados de busca e apreensão, sete nas cidades gaúchas de Boa Vista das Missões, Jaboticaba e Palmeira das Missões e um em Santa Helena, no Paraná.

A Justiça Federal de Rio Grande determinou o bloqueio de R$ 12 milhões em contas de investigados, sequestro de bens móveis e imóveis e a aplicação de nove medidas cautelares.

O inquérito foi aberto em 2022, após a prisão em flagrante de dois integrantes do grupo em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai no sul do Estado, em ação da Brigada Militar. Na ocasião foram apreendidos rádios comunicadores, facas, armas de fogo e uma carga de agrotóxicos proibidos no país.

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Segundo a Polícia Federal, análise dos celulares indicou a existência de uma organização criminosa que contrabandeava agrotóxicos pelas fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai e que continuou atuando após a prisão dos dois homens.

Entre os produtos está o Paraquat, um herbicida de alta toxicidade proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em razão dos riscos à saúde.

Os investigados devem responder pelos crimes de contrabando, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



