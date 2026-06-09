Polícia Civil vai investigar atropelamento que matou motociclista em Canguçu

Acidente ocorreu no último sábado (6), na zona rural do município, e vitimou Carlos Borges Bento, de 64 anos. Igor Islabão / Agência RBS

A Polícia Civil de Canguçu deve instaurar nos próximos dias um inquérito para apurar as circunstâncias de um atropelamento que resultou na morte de Carlos Borges Bento, de 64 anos. O acidente ocorreu no último sábado (6), na zona rural do município.

A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro. Após o acidente, foi socorrida e encaminhada para atendimento em Canguçu. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferida para o Pronto Socorro de Pelotas, onde morreu na madrugada de segunda-feira (8).

Segundo a polícia, o motorista do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

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De acordo com o delegado Luciano Cabrera, titular da Delegacia de Polícia de Canguçu, a investigação formal depende do recebimento da documentação produzida pela Brigada Militar ou da vinculação do registro de ocorrência realizado pelos familiares.

— Tomamos ciência do falecimento nesta manhã. O óbito foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Pelotas pela filha da vítima. Precisamos que essa ocorrência seja vinculada ou que a Brigada Militar nos envie o boletim para chancelarmos o número e darmos início formal ao inquérito — explica Cabrera.

Dinâmica do acidente

Conforme o delegado, o atendimento inicial da ocorrência teve particularidades que dificultaram a coleta imediata de informações.

A Brigada Militar não esteve no local exato do acidente no momento do fato, pois foi acionada diretamente pelo hospital de Canguçu, para onde os ocupantes da motocicleta foram levados após o resgate.

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A segunda vítima, que estava na carona da moto, permanece hospitalizada. Segundo Cabrera, o homem não corre risco de morte, mas ainda não reúne condições de prestar depoimento.

Investigação

A Polícia Civil já trabalha com informações preliminares repassadas por moradores e familiares que podem auxiliar na identificação do condutor que deixou o local após o acidente.

— Estamos no estágio inicial. Com a abertura do inquérito nos próximos dias, vamos realizar diligências e tentar ouvir a testemunha que sobreviveu — afirma o delegado.

A investigação buscará esclarecer a dinâmica do atropelamento e identificar o responsável pelo veículo envolvido na ocorrência.



