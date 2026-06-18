Segurança

São José do Norte
Notícia

Polícia Civil investiga vandalismo em túmulos de cemitério no sul do Estado

Sepulturas foram encontradas danificadas na Comunidade do Estreito; inquérito será instaurado para apurar autoria e circunstâncias do caso

Igor Islabão

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