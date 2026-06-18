Polícia Civil investiga vandalismo em túmulos de cemitério no sul do Estado

A Polícia Civil de São José do Norte investiga um ato de vandalismo registrado no cemitério da Comunidade do Estreito. A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Patella Amaral.
— Será instaurado inquérito policial para apurar o caso — afirma o delegado.
Segundo Patella, o boletim de ocorrência foi registrado na manhã desta quinta-feira (18).
O caso chegou ao conhecimento das autoridades após a constatação de danos em diversos túmulos. Algumas sepulturas foram encontradas quebradas e, em determinados casos, com partes internas expostas após a abertura das estruturas.
Como o registro foi realizado nesta quinta-feira, as investigações ainda estão em fase inicial. A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias do vandalismo e identificar os responsáveis pelos danos causados ao cemitério.
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