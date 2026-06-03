Polícia Civil investiga homicídio na região da Balsa, em Pelotas

Esse é o quarto homicídio do ano em Pelotas. Igor Islabão / Agência RBS

Um homem de 37 anos foi morto a golpes na noite de terça-feira (2), na região da Balsa, no bairro Porto, em Pelotas. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades e a arma utilizada no crime não foi confirmada.

De acordo com a titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, delegada Walquíria Meder, a principal linha de investigação aponta para um crime motivado por desavenças.

— Estamos trabalhando desde o início da manhã, com equipes na rua e coleta de depoimentos. Em princípio, o motivo foi passional — afirmou a delegada.

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Agentes da DHPP realizam diligências na região para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Este é o quarto homicídio registrado em Pelotas em 2026.



