Polícia Civil investiga grupo responsável por extorquir comerciantes em Rio Grande

Para intimidar as vítimas, os autores afirmam falsamente integrar facções criminosas que estariam dominando a cidade. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil de Rio Grande desencadeou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação com o objetivo de investigar um grupo suspeito de praticar extorsões contra comerciantes da cidade.

Conforme o delegado Rafael Patella, responsável pela operação, a investigação iniciou em maio e, nesta manhã, foram cumpridos os mandados de busca.

— A operação de hoje se deu com base em dois registros policiais. Hoje cumprimos mandados de busca em três residências, sem prisões — afirma.

Além das residências, também foram cumpridos mandados na Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg). A investigação aponta que esses locais teriam ligação com a prática dos crimes apurados.

Modus operandi

Conforme a Polícia Civil, Segundo a Polícia Civil, os criminosos entram em contato com comerciantes por meio de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, fazendo ameaças e exigindo depósitos bancários.

Para intimidar as vítimas, os autores afirmam falsamente integrar facções criminosas que estariam dominando a cidade.

A polícia esclarece que essas alegações não correspondem à realidade, mas destaca que as ameaças têm causado medo, insegurança e pânico entre comerciantes e seus familiares.

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As investigações apontam que os suspeitos pesquisavam informações em redes sociais e fontes abertas para obter dados sobre estabelecimentos comerciais, proprietários e familiares. Essas informações são usadas para dar credibilidade às ameaças e aumentar a pressão sobre as vítimas.

A orientação para comerciantes e demais cidadãos que receberem esse tipo de contato é interromper imediatamente a comunicação com os criminosos, preservar mensagens, áudios, comprovantes e demais elementos de prova, e procurar a Polícia Civil para registrar ocorrência.