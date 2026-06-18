Polícia Civil encontra mais 355 quilos de maconha enterrados em propriedade rural de Morro Redondo

Além dos tonéis com os entorpecentes, os policiais apreenderam uma espingarda semiautomática. Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas localizou, na tarde de quarta-feira (17), mais 355 quilos de maconha enterrados em uma propriedade rural de Morro Redondo. A droga estava escondida em tonéis enterrados no terreno. A ação integra a terceira fase da Operação O Patrão.

Na terça-feira (16), os policiais já haviam apreendido 670 quilos de maconha no mesmo endereço. Diante da suspeita de que ainda pudesse haver mais entorpecentes na área, a equipe retornou ao local com o auxílio de uma retroescavadeira para ampliar as buscas.

Além dos tonéis contendo a droga, os agentes apreenderam uma espingarda semiautomática calibre 12.

Com a nova apreensão, a Draco soma 1.356 quilos de maconha retirados de circulação desde o início da semana em três ações distintas.

Em paralelo, também na manhã de terça-feira, no bairro Fragata, em Pelotas, houve a prisão de um foragido durante o cumprimento de mandado. Segundo a polícia, o total de droga encontrado está avaliado em mais de R$ 6,5 milhões no mercado ilegal.

De acordo com o titular da Draco de Pelotas, delegado Rafael Lopes, a Operação O Patrão faz parte de uma linha permanente de investigação voltada ao combate às organizações criminosas que atuam na região.

— O objetivo principal é sufocar a logística das facções criminosas, atacando diretamente os pontos de armazenamento e a distribuição regional de entorpecentes — afirma.



