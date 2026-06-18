Segurança

Operação O Patrão
Notícia

Polícia Civil encontra mais 355 quilos de maconha enterrados em propriedade rural de Morro Redondo

Nova apreensão ocorreu um dia após a localização de 670 quilos da droga no mesmo local; desde terça-feira, Draco apreendeu mais de 1,3 tonelada de maconha

Igor Islabão

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