Segurança

Tráfico de drogas
Notícia

Polícia Civil encontra 670 quilos de maconha enterrados em propriedade rural no sul do Estado

Em menos de 12 horas, cerca de uma tonelada de entorpecentes foi apreendida na região. Prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$ 5 milhões

Frederico Feijó

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