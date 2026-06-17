Polícia Civil encontra 670 quilos de maconha enterrados em propriedade rural no sul do Estado

Carga de 670 quilos de maconha estava escondida em tonéis enterrados. Prejuízo ao grupo criminoso investigado ultrapassa R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil. Divulgação / Polícia Civíl

A Polícia Civil apreendeu cerca de 670 quilos de maconha enterrados em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Morro Redondo e Canguçu, no sul do Estado, na tarde de terça-feira (16). A droga estava armazenada em tonéis soterrados no terreno e foi localizada durante uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas.

Segundo a investigação, a polícia recebeu informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Canguçu e pela Delegacia de Polícia de Morro Redondo indicando que o local, onde havia sido registrada uma ocorrência de provável suicídio, poderia estar sendo utilizado para armazenar entorpecentes.

Durante as buscas, realizadas com apoio do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil de Morro Redondo, os agentes encontraram diversos recipientes enterrados contendo a droga.

A apreensão integra uma investigação sobre uma organização criminosa com atuação na região. Conforme a Polícia Civil, a carga encontrada nesta terça-feira se soma aos cerca de 330 quilos de maconha apreendidos pela Draco em outra ação realizada pela manhã em Pelotas. Com isso, mais de uma tonelada da droga foi retirada de circulação em menos de 12 horas.

De acordo com o delegado Rafael Lopes, titular da Draco e responsável pela investigação, o prejuízo causado ao grupo criminoso ultrapassa R$ 5 milhões.

— As investigações continuam para identificar todos os envolvidos na organização criminosa e esclarecer a origem e o destino da droga apreendida — afirmou.